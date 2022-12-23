Крымские леса не справляются с антропогенной нагрузкой

Крымские леса не справляются с промышленными выбросами, другой антропогенной нагрузкой и теряют устойчивость. Об этом заявила заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета Татьяна Бобра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экологическую ситуацию в Крыму в целом эксперт оценивает как удовлетворительную, но отмечает, что результаты оценки зависят от того, какие именно параметры при этом учитываются, какой временной период их осреднения используется.

«Если в основу оценки экологической ситуации мы положим степень загрязнения природных сред, то в Бахчисарайском, Белогорском, Черноморском районах, Восточном Южнобережье, в Сакско-Евпаторийской зоне экологическую ситуацию можно оценить как благоприятную, – рассказала Татьяна Бобра в эфире радио «Спутник в Крыму». – А вот на территориях промышленного севера Крыма – Армянско-Красноперекопский промузел – складывается напряженная экологическая ситуация. В поселке Ленино, например, оценку существенно понижает наличие необорудованного полигона ТКО, который уже много лет выступает источником экологической опасности». Эксперт добавляет: новым экологическим вызовом стало повышение концентрации углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере. Это проблема мирового уровня, и Крым не стал исключением.

«Если сравнить объем выбросов СО 2 в атмосферу с объемом его поглощения, депонирования лесными экосистемами, то, по данным за 2021 год, для Крыма объем выбросов СО 2 (причем без учета выбросов от автотранспорта) в два раза превышает поглощение», – говорит Татьяна Бобра.

Она подчеркивает, что с изменением климата и усилением антропогенного пресса крымские леса становятся весьма уязвимыми и теряют свою устойчивость, их естественное возобновление замедляется и еще больше затрудняется. И попытки насадить леса в степном Крыму не имеют смысла. «На мой взгляд, желаемого экологического эффекта мы не получим», – подчеркивает эколог, настаивая: нужно эффективнее использовать и восстанавливать растительность в горно-лесной части полуострова.

Кроме того, необходимо создавать искусственные карбоновые полигоны, используя быстрорастущие древесные лиственные породы и каждые 4-5 лет обновляя растительность.

Крымские леса не справляются с Симферополь, Лиана Макоба

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