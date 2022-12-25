Китай уточнил свою позицию по конфликту на Украине

КНР останется беспристрастной по отношению к войне на Украине, но «будет углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Также Пекин не собирается «искать корыстной выгоды» в конфликте.

«Что касается кризиса на Украине, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтение той или иной стороне, не подливая масла в огонь и тем более не ища корыстной выгоды из ситуации», – добавил он.

Напомним, недавно замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

Симферополь, Валентин Карамазов

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