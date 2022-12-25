В Полтаве местные нацисты разрисовали памятники двум советским генералам – Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. На них красной краской написали «ZЛО».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», фотографии со следами вандализма на монументах разместили украинские СМИ.

Николай Ватутин и Алексей Зыгин погибли на территории Украины, освобождая советскую републику в годы Великой Отечественной войны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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