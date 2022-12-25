В Полтаве осквернили памятники легендарным советским полководцам

В Полтаве местные нацисты разрисовали памятники двум советским генералам – Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. На них красной краской написали «ZЛО».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», фотографии со следами вандализма на монументах разместили украинские СМИ.
Николай Ватутин и Алексей Зыгин погибли на территории Украины, освобождая советскую републику в годы Великой Отечественной войны.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube