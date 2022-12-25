российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 25 декабря 2022, 23:27 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Полтаве осквернили памятники легендарным советским полководцам

Фото: VPoltave.info

В Полтаве местные нацисты разрисовали памятники двум советским генералам – Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. На них красной краской написали «ZЛО».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», фотографии со следами вандализма на монументах разместили украинские СМИ.

Николай Ватутин и Алексей Зыгин погибли на территории Украины, освобождая советскую републику в годы Великой Отечественной войны.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,