российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 25 декабря 2022, 23:39 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Никаких табу нет» – Кулеба уверен, что Украина получит от Запада любое оружие

Кулеба. Фото: МИД Украины

«Если подытожить все закулисные разговоры, то всё необходимое Украине оружие у Киева будет, это лишь вопрос времени».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя «успешную поездку» президента Владимира Зеленского в Вашингтон к Джо Байдену.

Он призвал «не переживать» по поводу задержек в поставках.

«Почему оружие нельзя предоставить сразу? Потому что есть психологические, логистические и политические причины... Поставка любого оружия – это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями... У меня точно есть ощущение, что называется на кончиках пальцев, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет», – уверяет Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,