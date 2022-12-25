«Высказывание Байдена о прямых переговорах с Путиным – чистое лукавство» – украинский политолог

Заявление президента США о том, что он готов будет встречаться с Путиным, «если Россия проявит серьёзную готовность к переговорам» – является уловкой для своих избирателей и мирового сообщества.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, Байден прекрасно знает, что мирные переговоры сейчас невозможны.

«На данном этапе перемирие, переговоры о перемирии, хотя бы о прекращении огня, не устраивают ни Россию, ни Украину. И Украина, и Россия готовятся к наступлению», – уверен эксперт.

«Путин сказал на коллегии Минобороны в тот же день, когда Зеленский летел в Вашингтон, что СВО будет продолжаться, и желательно к концу 2023 года её завершить, и планируется наступление. В частности, об этом сказал Шойгу. А наша позиция чёткая – нас не устраивает позиция, исходя из нынешнего фронта, нас не устраивает статус-кво, поэтому нам тоже надо наступать для того, чтобы освобождать оккупированные и аннексированные территории», – рассуждал он.

«Так что – пока это всё туман… для дипломатического прикрытия – для того, чтобы обеспечить себе некие алиби на случай того, что контрагент или противник, или враг будет обвинять, например, Байдена в том, что Америка опять развязала ещё новый виток эскалации», – приводит слова политолога «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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