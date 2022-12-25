Мы угодили в замкнутый круг: война на истощение выгодна Путину – украинский дипломат

Визит президента Зеленского в Вашингтон оказался успешным только в вопросе предоставления Украине дополнительных денег и обычной номенклатуры вооружений. Что касается поставок ракет дальнего радиуса действия и других видов тактического оружия для организации широкого наступления, то в этом отношении поездка оказалась неудачной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский дипломат, бывший замглавы МИД страны Олег Шамшур.

По его словам, ситуацию усугубляет нежелание многих стран Запада поставлять серьёзное оружие Украине, а затягивание войны «выгодно Путину».

«К сожалению, мы не увидели продвижения коллективного Запада в направлении предоставления тактических ракет и во время визита президента Украины в Вашингтон. Вместе с тем понятно, что без принятия США и другими странами, входящими в антипутинскую коалицию, соответствующих политических решений – война на Украине трансформируется в «войну на истощение», выгодную Путину», – рассуждает украинский дипломат.

«Наши возможности повлиять на этот процесс достаточно ограничены. Решающее значение будут иметь успехи ВСУ, но они, в свою очередь, критически зависят от объёмов, номенклатуры и поставок западного оружия», – приводит слова Шамшура «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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