Количество покидающих Украину граждан вновь резко увеличилось

Последние два месяца из Украины за границу выезжают больше людей, чем возвращаются назад. Хотя до этого – с мая по сентябрь – тенденция была обратная.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депуат Верховной рады Ярослав Железняк.

По статистике, которую он обнародовал, в октябре из страны выехало на 16,6 тыс граждан больше, чем заехало. В ноябре эта разница составляла уже 37,7 тыс.

«Причина, думаю, понятна – обстрелы критической инфраструктуры», – объяснил депутат.

По данным из разных источников, Украину с начала конфликта покинули от 7 до 12 миллионов человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

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