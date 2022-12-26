Крым и материковую Россию планируют связать второй скоростной трассой

Крым и материковую часть России планируют связать второй скоростной трассой. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, заявив, что президент РФ Владимир Путин уже поддержал эту инициативу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что новая федеральная трасса, аналогичная «Тавриде», протянется от Ростова-на-Дону через Мариуполь, Мелитополь, Бердянск и Перекопский перешеек до Симферополя. То есть будет дублировать действующий сегодня сухопутный коридор для перевозки грузов.

Сейчас завершается процесс подготовки документации, а масштабные строительные работы должны начаться в январе, утверждает Балицкий, отмечая, что задел уже создан: «Полностью построена дорога Мелитополь – Бердянск протяженностью 107 километров, на 50% выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем, работы продолжаются».

Продолжаются работы и по созданию скоростной трассы «Москва – Крым».

«В этом году обход Анапы уже закончен. В следующем году закончим от Анапы до Керченского моста. И участок от Краснодара до Керченского моста – большую часть закончим в 2023 году и, наверно, часть уйдет на 2024», – сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, уточнив, что , согласно контракту, скоростная трасса должна быть завершена к концу 2024 года.

Симферополь, Олег Яковенко

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