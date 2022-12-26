В Севастополе разгромили кладбище

В Севастополе возбудили уголовное дело за надругательство над местами захоронения.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской полиции, 7 декабря 2022 года около 12 часов 30 минут в дежурную часть отделения полиции «Северное» поступило сообщение о том, что на городском кладбище неизвестные повредили памятные надгробия.

Прибывшие на место оперативники обнаружили более десятка поврежденных могильных сооружений – поваленные крести и разбитые плиты.

На то, чтобы выяснить, кто «резвился» на кладбище, понадобилось более 2 недель. Вандалами оказались трое подростков 11 – 12 лет.

С несовершеннолетними и их родителями уже проведены беседы. Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учет. Однако этим дело не ограничится: возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 244 УК РФ.

Начато предварительное расследование.

Севастополь, Лиана Макоба

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