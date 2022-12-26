В Крыму выявили крупное мошенничество с закупками для медицинской сферы

В Крыму выявили крупное мошенничество с закупками для одной из больниц.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФАС России по РК и Севастополю, обнаружен сговор 10 предприятий, участвовавших в торгах на поставку реагентов, расходных материалов, медицинских изделий, мебели и постельного белья для ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» в 2019 – 2021 годах.

«Установлено, что ООО «Медикафарм», ООО «Медтехник», ООО «Поставка плюс», ИП Карпеченков Алексей Викторович, ИП Саитгалиев Загит Габдулхаевич, ИП Салиев Расим Казимович, ООО «Экспресс», ИП Смаленко Алена Александровна, ООО «Паритет», Моренко Сергей Петрович реализовывали антиконкурентные модели поведения на 18 торгах, что привело к поддержанию цен в ходе торгов (снижение составило 5% от НМЦК), отсутствию конкуренции на торгах и нарушению требования пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, – заявляют в ведомстве. – Анализ торгов показал, что участники проводили совместную подготовку к участию в торгах, подавали заявки, ценовые предложения и заключали контракты с одинаковых IР адресов, обменивались информацией. Хозяйствующие субъекты фактически находились по одному адресу, где обнаружены документы, используемые при работе другими участниками картеля».

В итоге компании получили контракты на сумму свыше 40 млн рублей, а поставки реагентов, расходных материалов, медицинских изделий, мебели и постельного белья осуществлялось по завышенным ценам.

Кроме того, в ходе разбирательства выяснилось, что сотрудники Ленинской ЦРБ находились в сговоре с указанными компаниями и прописывали техническое задание к закупкам конкретно под них. В большинстве закупок начальные максимальные цены контрактов формировались, исходя из коммерческих предложений только указанных компаний, причем зачастую эти предложения отправились с одной электронной почты.

Сговор также подтверждается перепиской между сотрудниками больницы и представителями перечисленных фирм.

Представители заказчика и поставщиков до публичного объявления закупок, так и во время проведения конкурсов, сотрудничали друг с другом, обменивались информацией, несмотря на законодательный запрет таких переговоров.

Компаниям-нарушителям грозят оборотные штрафы.

Кроме того, материалы дела были переданы в правоохранительные органы. В итоге возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурантам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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