Жительница Севастополя выманила у родственников миллионы рублей, обещая тонны золота

Жительница Севастополя выманила у деда невестки и его друзей 5 миллионов рублей, обещая тонны золота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», когда ее сын женился, предприимчивая дама познакомилась с дедом невестки и ошарашила поразительной историей: отец оставил ей в наследство золото (много золота), и если новые родственники помогут оплатить необходимые документы, их семья получит долю в размере 1 миллиона евро.

Мужчина не отказался и даже подключил к процессу финансовой помощи друзей. Но процесс буксовал, всплывали новые нюансы, требующие дополнительных расходов.

И тут наследница золотых залежей снова ошарашила «помощников»: у нее онкология, жить осталось недолго и все наследство (на 68 млн евро) перейдет к деду снохи, но нужно еще денег для оформления.

Чтобы усыпить бдительность мужчины, ловкая фантазерка звонила ему с незнакомых номеров, меняла голос и притворялась сотрудницей казначейства.

В какой-то момент, через 4 года с первого платежа, севастополец начал что-то подозревать… «Дело дошло до суда, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Дали три с половиной года колонии…»

Севастополь, Олег Яковенко

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