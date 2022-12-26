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Понедельник, 26 декабря 2022, 17:47 мск

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Эрдоган обвинил Запад в постоянном провоцировании России

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: пресс-служба Кремля

Запад занимался «только провокациями», способствуя российско-украинскому конфликту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«К сожалению, Запад в этой войне активизировал только провокационные элементы, а не выступил в роли посредника. Что касается посредничества, то мы, как Турция, взяли на себя эту роль в 2022 году, и мы оперировали Черноморским зерновым коридором», – сказал он.

Эрдоган также поделился информацией о том, что украинское зерно в рамках «черноморского зернового коридора» в основном ушло на Запад. По его словам, Европа получила около 44% экспортируемого из Украины зерна, Турция – 16%, страны Африки – 14%.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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