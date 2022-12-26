Ложь о русской армии как о «сборище алкоголиков и наркоманов» дезориентирует граждан и военных и ведёт к недооценке серьёзного противника, что в результате может закончиться плачево на поле боя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

«Одна из больших ошибок за последние полгода – это то, как нам в прессе подают информацию, что против нас там воюют одни алкоголики и наркоманы. Но между тем, даже для того, чтобы уничтожить того «наркомана», у нас должен быть подготовленный, обученный украинский воин, который чётко знает, как и каким образом уничтожать врага. 300 тысяч они уже отмобилизовали, и, думаю, что они более чем в состоянии, с учётом того, что они быстро учатся на собственных ошибках, ещё отмобилизовать – и 300 тысяч, и полмиллиона. Поэтому не надо недооценивать способностей врага», – предупредил украинский генерал.

«Поэтому лучше рассчитывать на худший вариант и понимать, что враг будет наступать, будет мобилизовывать, учить своих людей. И нам нужно доготавливаться до затяжной войны. И война не закончится в феврале или марте следующего года», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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