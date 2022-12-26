Власти Крыма заявили об угрозе техногенной ЧС

В порту Ялты возможна чрезвычайная ситуация техногенного характера. Об этом заявили власти Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал сегодня указ № 344-У, согласно которому ситуация, сложившаяся в акватории Пассажирского комплекса филиала «Крымские морские порты» «Ялтинский торговый порт», отнесена «к угрозе техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера».

Причина – наносы грунта, скопившиеся в акватории после продолжительных ливней.

Региональному минтрансу, администрации города и руководству порта поручено провести комплекс необходимых мероприятий в районе реки Быстрая и ликвидировать наносы у причалов №3 и №4.

Контролировать процесс должен председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Ялта, Лиана Макоба

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