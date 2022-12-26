Северо-Крымский канал снова опустел: началась подготовка системы к поливному сезону 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно правилам эксплуатации, канал функционирует весной, летом и осенью. В ноябре его начали опорожнять. А сейчас, после обследования мелиоративных систем, определяются мероприятия и объемы выполнения необходимых работ.

По словам, премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, до весны нужно будет убрать 6,7 тысяч кубометров наносов, отремонтировать 71 насосную станцию, 120 гидротехнических сооружений и 19,8 км трубопроводов. Деньги будут выделены из республиканского бюджета.

Симферополь, Лиана Макоба

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