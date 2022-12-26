Каждый третий крымчанин мечтает сменить жилье

Более трети крымчан хотят улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко по итогам социологического исследования потенциального спроса на рынке жилой недвижимости.

«Подавляющее большинство опрошенных крымчан – 87% уже владеют собственным жильем, но более трети хотели бы улучшить условия проживания», – сообщил он, отметив, что возможность покупки новой недвижимости есть далеко не у всех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потенциал спроса на рынке жилой недвижимости в целом по России оценен в 37%, в Крыму – 47%. Столько респондентов хотели бы улучшить свои жилищные условия при наличии возможности.

Получится ли реализовать этот потенциал, зависит от доступности инструментов для тех, кто пока не надеется расширить жилплощадь в ближайшие три года. В частности, доступность ипотеки может увеличить спрос на 8%, возможность накопить средства – на 5%, варианты обмена или использования материнского капитала – еще по 2%.

Среди тех, кто мог бы приобрести жилую недвижимость в течение ближайших трех лет, в основном предприниматели и занятые в коммерческой сфере, а также люди с хорошим материальным положением.

Но и для них важна возможность оформить ипотеку на выгодных условиях (может увеличить спрос еще на 6%), накопить нужную сумму (3%), обменять имеющееся жилье (2%), воспользоваться материнским капиталом (2%) или программой реновации (1%).

Симферополь, Лиана Макоба

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