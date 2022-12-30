В Симферополе в новогоднюю ночь ограничат движение общественного транспорта

В субботу, 31 декабря, общественный транспорт в Симферополе будет работать до 23:00.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение ограничить движение автобусов и троллейбусов в новогогдную ночь принято в связи с отменой массовых мероприятий.

А 1 января на маршруты обещают вывести не менее 30% подвижного состава. В последующие дни количество транспорта будет увеличиваться.

Симферополь, Лиана Макоба

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