В Севастополе всю новогоднюю ночь можно кататься на катере

В Севастополе в праздничные дни изменится график движения общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, большинство автобусов и все троллейбусы с 31 декабря по 8 января будут ходить по графикам выходных и праздничных дней.

Часть автобусов 31 декабря и 1 января работают на маршрутах до 22:30 – 23:00.

Работа маршрута №16 в новогоднюю ночь продлевается до 03:00.

Катер «Графская пристань – Северная» будет курсировать всю новогоднюю ночь.

Напомним. в Симферополе 31 декабря общественный транспорт будет работать только до 23:00.

Севастополь, Лиана Макоба

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