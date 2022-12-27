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NewDayNews.ru

Вторник, 27 декабря 2022, 06:20 мск

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Украинские чиновники дружно анонсируют массированный ракетный удар в новогоднюю ночь

Вооружённые силы России выбрали новогоднюю ночь в качестве даты следующей масштабной ракетной атаки на украинскую инфраструктуру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом друг за другом повторяют как украинские военные, так и гражданские чиновники.

«Скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо отдавать себе в этом отчет, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности», – заявила глава объединённого координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Ей вторит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Россияне не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. И они же привязываются к определенным датам, и Новый год – одна из таких дат, в которую они будут пытаться максимально нанести урон энергосистеме», – заявил чиновник.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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