Украинские чиновники дружно анонсируют массированный ракетный удар в новогоднюю ночь

Вооружённые силы России выбрали новогоднюю ночь в качестве даты следующей масштабной ракетной атаки на украинскую инфраструктуру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом друг за другом повторяют как украинские военные, так и гражданские чиновники.

«Скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо отдавать себе в этом отчет, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности», – заявила глава объединённого координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Ей вторит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Россияне не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. И они же привязываются к определенным датам, и Новый год – одна из таких дат, в которую они будут пытаться максимально нанести урон энергосистеме», – заявил чиновник.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»