Китайская компания Huawei разработала новую технологию, которая позволяет Китаю производить микросхемы в неограниченном количестве. Теперь Пекину «ничего не страшно», и он уже смело отгружает Москве чипы, применяемые, в том числе, в изготовлении крылатых ракет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

По его словам, недавно замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы «увёз в Москву из Китая два самолёта с чипами».

«Весь этот мир держится на микросхемах. Мы бы не могли даже записать это видео, если бы у нас не было чипов в компьютерах. А кто владеет этой кощеевой иглой? Голландия, которая владеет лицензией на возможности... Так вот, Huawei патентует технологию производства фотографии под жёстким ультрафиолетовым светом. То есть, они овладели технологией производства чипов. Это то, на что накладывались американцами санкции», – отметил эксперт.

«Ни одна ракета без чипа не полетит, ни один холодильник, компьютер без этого работать не будет. А патент этой технологии принадлежит Голландии. Теперь у китайского Huawei появится эта лицензия и технологии, изменится весь мир... Именно поэтому в Пекин прилетел Медведев, а с ним целый Си Цзиньпин встречается. А вслед за Медведевым прилетают два транспортных самолёта «Антей». Ты видел этот «Антей»? И знаешь, с чем они улетают?.. А мальчик Димон обсудил широкий круг вопросов... Всё, Пекин встал на сторону русских», – приводит слова Чаплыги «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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