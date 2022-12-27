Каждый второй крымчанин мечтает о повышении зарплаты

Почти половина жителей Крыма надеется, что в 2023 году их зарплата станет выше. Планы работодателей с этими желаниями не совпадают. Таковы результаты опроса, проведенного порталом SuperJob.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только 34% руководителей сообщили, что компания рассматривает вопрос индексации зарплат персонала в ближайшее время. В 40% компаний пересмотр не планируется.

При этом в 57% компаний сообщили, что повышали зарплату в течение прошедшего года.

Между тем, 46% крымчан хотят, чтобы их денежное вознаграждение выросло и надеются, что это произойдет в ближайшее время. Аналитики SuperJob отмечают, что число подобных оптимистов растет третий год.

Больше всего мечтающих о повышении зарплаты в возрастной группе до 34 лет, а также среди тех, кто получает более 80 тысяч рублей в месяц.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»