Карантин в Крыму «расширяется»

В Крыму на карантин закрыты 4 школы и еще около 100 классов.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования РК, на сегодняшний день учебный процесс полностью остановлен в двух школах Алушты, одной в Феодосии и одной в Раздольненском районе. Еще в 45 школах республики на карантин закрыты 93 класса.

Продолжается рост заболеваемости ОРВИ и детских садах. По этой причине закрыто 18 групп в 10 дошкольных учреждениях Алушты, Евпатории, Керчи, Судака, Феодосии, а также в Кировском, Нижнегорском, Черноморском районах.

Симферополь, Лиана Макоба

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