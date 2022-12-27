СБУ заявила об аресте имущества Алишера Усманова на миллионы долларов

Служба безопасности Украины заявила об аресте имущества Алишера Усманова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «добычу» оценили в 2 млрд гривен или 54,35 млн долларов.

В ведомстве утверждают, что обнаружили на территории нескольких морских портов «подпольные склады РФ, где хранилось более 160 тыс. тонн украинской железной руды. Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова».

Напомним, Усманов находится в санкционных списках ка Украины, так и Евросоюза, а также Великобритании, Канады и Японии.

Киев, Платон Ефимчук

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