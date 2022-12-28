Феодосия оказалась гораздо привлекательнее Сочи для извлечения прибыли из жилой недвижимости

Феодосия оказалась гораздо привлекательнее Сочи для тех, кто намерен извлекать прибыль из жилой недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму проанализировали, в каких черноморских городах можно выгодно купить квартиру под сдачу в аренду.

Среди привлекательных туристических городов на побережье – Феодосия. По данным ЦИАН, здесь одна из самых высоких доходностей – 13% годовых при заполняемости однокомнатной квартиры на 70% в год, – пишет telegram-канал «PRO недвижимость Крыма». – Однушка здесь стоит в среднем 4,3 млн рублей, а ставка аренды составляет 2,3 тыс рублей в сутки».

Аналогичная доходность – 13% отмечается в Анапе, где средняя цена однокомнатной квартиры составляет 4,9 млн рублей, а стоимость аренды – 2,6 тыс рублей в сутки.

В Ялте доходность оценивают в 11%: однокомнатные в городе счастья стоят около 7 млн, а сдают их по 3 тыс рублей. Такая же доходность в Новороссийске (при стоимости квартиры в 5 млн рублей цена аренды составляет в среднем 2,2 млн).

Самый популярный курорт российского черноморского побережья – Сочи показывает одну из самых низких доходностей: сдавая однушку посуточно при заполняемости в 70%, здесь можно зарабатывать 10% годовых.

«Это связано с тем, что в Сочи дорогая недвижимость: однокомнатная квартира на вторичке стоит почти 9 млн рублей, а ставка аренды составляет 3,5 тыс рублей в сутки», – отмечают эксперты.

Симферополь, Лиана Макоба

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