Без Одессы и говорить не о чем – военкор Сладков о переговорах

Россия должна добиваться закрепления в международных документах всех своих достижений в СВО и при этом предусмотреть возможность финансового и военного наказания Украины в случае их невыполнения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале написал военкор Александр Сладков, недавно, вместе с другими видными военкорами, включённый президентом РФ в парламентскую группу по координации вопросов СВО.

Кроме того, по его мнению, без освобождения всех русскоязычных территорий – не может быть и речи о подписании договора с оставшейся территорией Украины.

«Мы должны будем закрепить всё то желаемое или достигнутое в результате СВО на бумаге. Должен быть достигнут договор, и необходимая его необычность видится мне в том, что в конце, в едином тексте того же документа, на той же бумаге, должна быть чётко прописана мера ответственности Украины за невыполнение этого Договора (вплоть до денежного штрафа в пользу России и нанесения штрафных ракетных ударов по объектам и городам Украины).

А еще в самом Договоре должны быть однозначные положения о:

1. Признании Крыма, Донбасса, Запорожья, Херсонщины, Одесской, Черкасской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской областей российскими территориями.

2. Размещение Оккупационной

Группы Российских войск на Украине (со всеми правоприменениями победителей).

Не хотите – как хотите. У нас другого пути нет», – написал Сладков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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