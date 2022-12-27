В Крыму существенно вырос прожиточный минимум, в Севастополе – гораздо меньше

В Крыму утвердили размер прожиточного минимума на 2023 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в наступающем году средний показатель на душу населения составит 13 тыс 944 рубля, для трудоспособного населения – 15 тыс 199, пенсионеров – 11 тыс 992, детей – 14 тыс 846 12 тыс 720 рублей.

Величина прожиточного минимума – это показатель, необходимый для назначения и расчета социальных пособий. Считается, что люди, чей доход не превышает эту величину, живут за чертой бедности.

Определяется прожиточный минимум как 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Отметим, что в Крыму показатель для взрослого населения возрос на 13,6% к уровню текущего года, а для детей – на 16,7%.

В Севастополе прожиточный минимум увеличится в среднем на 4,7%: для трудоспособного населения показатель составит 15 тыс 826 рублей, для пенсионеров – 12 тыс 486 рублей и для тыс детей – 15 тыс 560 рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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