В Крыму номинальная зарплата выросла, а реальная – снизилась

В 2022 году номинальная зарплата крымчан выросла на 6,8%, а реальная – снизилась на 7,1%. Виной всему инфляция.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, размер средней номинальной начисленной заработной платы в январе – сентябре составил 39 тыс 855 рублей. Размер среднедушевого дохода – 27 тыс 979 рублей. Это на 10,2%, чем за анадогичный период прошлого года. Однако реальный денежный доход сократился на 4,4%.

Это повлекло снижение покупательской способности: с января по октябрь торговые предприятия реализовали продукции на 307,2 млрд рублей, что на 3,4% меньше аналогичных прошлогодних результатов.

«При этом в I квартале покупательская активность населения показывала рост по отношению к показателям пост-пандемийного 2021 года – 113,5%, 109,2% и 104,3% соответственно», – напоминает РИА Новости Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

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