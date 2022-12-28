В Севастополе продолжается эпопея с лифтом-кошмаром

В Севастополе продолжается эпопея с лифтом, кошмарящим жильцов.

Как уже сообщал «Новый День», своенравная кабина отравляла жизнь обитателям дома № 26 по проспекту Октябрьской Революции: сам определял, ехать или нет и на каком этаже высаживать пассажиров.

После того, как эта история попала в прессу, на месте появились представители горхоза: они заклеили дыру от кнопки, покопались в механизме и отрапортовали: замыкание устранили, теперь все работает.

Однако лифт продолжил заниматься самоуправством: все так же останавливался, где хотел, но уже при движении вверх, а не вниз.

В итоге, управляющая компания решила, что лучший выход – отключить его совсем.

«В середине декабря жильцы собрались, пригласили директора компании «УК Гагаринского района – 2». По словам людей, тогда им заявили, что все исправно, но включить невозможно – техпаспорт в Следкоме, а без него запускать нельзя, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Дали совет обратиться в высшие инстанции, а напоследок по классике спихнули всю вину на самих: раз подняли шумиху, то терпите».

Лифт не включили до сих пор. В итоге, многие пенсионеры перестали выходить из дома, а для тех, кто все-таки готов карабкаться по ступенькам, соседи поставили между этажами стулья, чтобы пожилые люди могли отдышаться и отдохнуть.

Севастополь, Лиана Макоба

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