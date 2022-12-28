Власти обещают ускорить досмотры перед въездом на Крымский мост

Власти Крыма обещают ускорить процесс прохождения досмотров перед въездом на Крымский мост.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве курортов и туризма РК, решение связано с возможным увеличением трафика в новогодние праздники.
29-31 декабря на подъездах к путепроводу со стороны Краснодарского края увеличат штат сотрудников и количество пунктов досмотра.
Напомним, сейчас мост открыт только для легкового транспорта и автобусов.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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