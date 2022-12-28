В Крыму растут убытки предприятий

В Крыму сокращается совокупная прибыль и растут совокупные убытки предприятий.
Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, за первые 9 месяцев уходящего года прибыль снизилась на 20,5% к аналогичному прошлогоднему периоду – до 24,3 млрд. рублей.
Убытки выросли на 25,6% – до 12,8 млрд. рублей.
На сегодняшний день убыточными являются 35,6% крымских компаний.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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