В Крыму растут убытки предприятий

В Крыму сокращается совокупная прибыль и растут совокупные убытки предприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, за первые 9 месяцев уходящего года прибыль снизилась на 20,5% к аналогичному прошлогоднему периоду – до 24,3 млрд. рублей.

Убытки выросли на 25,6% – до 12,8 млрд. рублей.

На сегодняшний день убыточными являются 35,6% крымских компаний.

Симферополь, Лиана Макоба

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