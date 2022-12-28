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Среда, 28 декабря 2022, 10:13 мск

Новости Крым

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Ветер в Крыму усилится до штормового

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: погода испортится на Южном берегу и в горных районах.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня днем на ЮБК и в горах ожидается усиление северо-западного ветра до 22-27 метров в секунду. сообщении.

В связи есть риск аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Возможно падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий электропередач.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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