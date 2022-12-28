Ветер в Крыму усилится до штормового

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: погода испортится на Южном берегу и в горных районах.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня днем на ЮБК и в горах ожидается усиление северо-западного ветра до 22-27 метров в секунду. сообщении.
В связи есть риск аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Возможно падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий электропередач.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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