На юге России прогнозируют подтопления и сходы лавин

Конец 2022 года на юге России может сопровождаться паводками. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«В Республике Крым и Краснодарском крае существует вероятность формирования снегодождевых паводков. Риски образования зажоров с подтоплением низменных участков сохраняются на реках южной части Центрального федерального округа», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, на Кубани не исключены сходы лавин и снежных пластов в результате антропогенной нагрузки. Наибольшие риски прогнозируются на высоте свыше 1,5 тысяч метров.

Возможен и подъем уровня воды в устье Дона, что может привести к подтоплению объектов инфраструктуры.

Симферополь, Лиана Макоба

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