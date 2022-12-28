На спасение гривны от краха понадобятся десятки миллиардов долларов кредита

Курс гривны к доллару и другим валютам в следующем году будет «стабильным», если Украине удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

«В таком случае, при привлечении 38 млрд долларов, я не вижу проблем с курсом гривны», – сказал он.

Напомним, в госбюджете на следующий год заложен средний курс 42,2 гривны за доллар. По прогнозу, к концу 2023-го он вырастет до 45,8 гривен.

Как известно, поддержка украинской армии обошлась бюджету США в сумму более 100 млрд долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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