Продажи жилья на Украине рухнули почти в пять раз

Рынок продажи коммерческой и жилой недвижимости на Украине за время войны просел в целом на 78,4%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на данные Фонда госимущества.

«Спрос существенно зависит от ситуации с безопасностью в конкретных населенных пунктах, в частности от интенсивности ракетных обстрелов. Поэтому активизация обстрелов Украины в IV-ом квартале его в очередной раз ослабила», – сказал он.

Депутат добавил, что с 24 февраля до 12 декабря украинцы продали 52,6 тысяч объектов недвижимости. Продажи жилой недвижимости уменьшились в 4,6 раз: продано было 47 тыс квартир и домов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»