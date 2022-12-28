Энергооборудование США не подходит к советским электросетям на Украине – CNN

Существенная часть оборудования, которое США хотели передать Киеву для восстановления энергосистемы, оказалась несовместимой с украинскими элекросетями, поскольку предназначена для работы на других частотах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, также есть сложности с цепочкой поставок, Штаты и партнеры работают с частным сектором, чтобы попытаться сократить разрыв в оборудовании. Но пока оборудования поставляется не так много.

Для того, чтобы помочь Украине пройти зиму, сейчас американцы пытаются найти большие газовые генераторы, которые будут использоваться для поддержания водоснабжения и отопления, даже в случае отключения электричества.

Возникает также проблема с защитой оборудования от атак дронами и ракетами.

«США надеются, что предоставление систем ПВО поможет отразить шквал российских атак на критически важную инфраструктуру Украины, чтобы оборудование, предоставленное США и партнерами, не было уничтожено», – пишет CNN.

Кроме того, источник, поделившийся информацией с телеканалом, признал, что даже когда электросеть будет отремонтирована, она не сможет сразу работать на полную мощность, иначе есть риск взрыва, «поэтому украинским чиновникам, вероятно, придется продолжать отключать электроэнергию до тех пор, пока они не смогут убедиться, что залатанная электросеть сможет поддерживать себя».

Симферополь, Валентин Карамазов

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