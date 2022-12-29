В Севастополе пытаются расторгнуть кабальный договор, заключенный правительством в ущерб бюджету

Антимонопольная федеральная служб пытается через суд добиться признания недействительным концессионного соглашения между компанией «Безопасные дороги Севастополя» и правительством города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», договор о фото и видеофиксации нарушений на дорогах был подписан в 2016 году сроком на 12 лет. Расторгать соглашение раньше срока нельзя – за это городу придется заплатить огромные штрафы, при этом город ничего на таком сотрудничестве не зарабатывает: «С начала реализации соглашения, поступило 1 430,6 млн рублей, а по концессионному соглашению передано частной фирме 1 430,3 млн рублей. То есть, фактический остаток – 300 тысяч рублей», – возмущался летом депутат городского ЗакСо Сергей Борисов.

Депутаты даже не смогли изучить кабальный договор: департамент транспорта категорически отказался предоставить документы, ссылаясь на коммерческую тайну.

Соглашение пытается оспорить ФАС, ссылаясь на неконкурентную процедуру выбора концессионера и несоответствие условий соглашения нормам закона. Плюс ко всему, с момента заключения концессионного соглашения город и ООО «Безопасные дороги Севастополя» заключали допсоглашения по увеличению платы в пользу ООО без согласования с ФАС.

Иными словами, сейчас договор работает только на ООО «Безопасные дороги Севастополя» и его бенефициаров и нарушает бюджетные интересы города.

Севастополь, Лиана Макоба

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