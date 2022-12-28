Житель Севастополя забрасывал школьницу порнографическим видео

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении безработного 43-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия в отношении 12-летней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, в октябре текущего года житель одного из пригородных сел начал переписываться в социальной сети ВКонтакте с ранее незнакомой девочкой. Он знал, что адресату 12 лет, однако отправлял девочке сообщения с порнографическими видеоматериалами. Школьница рассказала об этом матери, та обратилась в полицию.

Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело было заведено в отношении безработного 43-летнего жителя одного из сел Нахимовского района Севастополя. Он обвиняется в совершении развратных действий без применения насилия в отношении 12-летней девочки.

Севастополь, Новый День, Лиана Макоба

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