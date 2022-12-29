По стоимости отдыха в Крыму будут определять инфляцию в России

Стоимость отдыха в Крыму будут учитывать при расчете ежемесячной инфляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году Росстат расширит корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции на 8 позиций: с 558 позиций до 566.

«В ежемесячный набор товаров и услуг включены: молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности (ранее учитывались цены на две позиции – молоко питьевое цельное стерилизованное от 2,5% до 3,2% жирности и на молоко питьевое цельное пастеризованное от 2,5% до 3,2% жирности, теперь будут фиксироваться цены на три позиции), сухие приправы и специи (вместо черного перца горошка), отдельные виды детских товаров – детский творожок, молоко для детей, детский крем, детская соска (пустышка), бутылочка для кормления, а также детское автомобильное кресло, чемодан, бумага офисная, смарт-часы, гипсокартон», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, будут наблюдаться цены на проезд в сидячих вагонах скоростных поездов дальнего следования, поездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы на территории России.

Скорректирован и список стран, поездки в которые учитываются при мониторинге цен на турпутевки. В частности, из категории «Поездки в отдельные страны Средиземноморья» исключены туры на Кипр, в Марокко и в Тунис (в связи с высокой ценой и малым числом предложений), но остаются поездки в Турцию и в Египет.

Из категории «Поездки в отдельные страны Ближнего Востока» исключены поездки в Израиль и Иорданию, но продолжают учитываться туристические поездки в Объединенные Арабские Эмираты.

Из категории «Поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии» исключены поездки в Индию, на Мальдивы и на Шри-Ланку, но остались туры во Вьетнам, в Индонезию, в Малайзию и в Таиланд.

Москва, Лиана Макоба

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