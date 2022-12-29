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Четверг, 29 декабря 2022, 15:10 мск

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В популярном парке Севастополя неожиданно для всех началась стройка

В севастопольском Парке Победы началась стройка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прямо на газонах начали возводить три павильона. Строители утверждают, что в них разместятся кафе, но не называют, кто ведет работы и по чьему заказу. Паспорт объекта предъявить тоже отказываются.

Развернувшаяся в парке стройка стала сюрпризом для сотрудников ГБУ «Парки и скверы». Не знают о ней и в департаменте городского хозяйства.

Чиновники обещают разобраться.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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