Сюрприз: в Евпатории выбрали главу города

В Евпатории появился новый глава города – не тот, о ком все думали.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале текущего года глава администрации Евпатории Роман Тихончук подал в отставку. Исполняющим обязанности градоначальника был назначен Александр Рытов, но в начале апреля глава РК Сергей Аксенов объявил ему выговор за плохую исполнительскую дисциплину. ВРИО главы администрации стал Александр Лоскутов. Но он не стал заявляться на конкурс на постоянное замещение этой должности.

В итоге комиссия должна была выбирать между Ольгой Сопко, Еленой Демидовой и Вадимом Порошиным, но последний на конкурс просто не пришел.

После необходимых процедур депутаты Евпаторийского городского совета отдали предпочтение директору школы №17 Елене Демидовой.

Евпатория, Лиана Макоба

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