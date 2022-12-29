В Севастополе лже-гениколог изнасиловал ребенка

Житель Севастополя объявил себя детским гинекологом и изнасиловал ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина разместил информацию о своей «квалификации» на сайте знакомств. На него отреагировала одна из горожанок, но доктор ей не понравился, хотя и уверял, что его мать – главный гинеколог Москвы.

Тем не менее, когда у ее 1 5-летней дочери возникли проблемы со здоровьем, она отправила ребенка именно к нему.

Мужчина пригласил их на домашний осмотр и заявил: искривлен позвоночник, нужен массаж. И сообщил, что у него есть время на следующий день. Поскольку мать работала, девочке пришлось идти одной.

«Доктор» приставал к подростку, а потом совершил сексуальные действия развратного характера. «После – говорил о любви к маме, умолял ничего никому не рассказывать, обещал дарить деньги и машины и попросил навестить его снова, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Женщина почувствовала неладное, смогла разговорить ребенка».

Лже-доктор из Севастополя сбежал, но его быстро нашли.

Как выяснилось, он уже был несколько раз судим за преступления сексуального характера, в том числе дважды – за изнасилование.

Севастополь, Олег Яковенко

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