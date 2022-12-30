Мишустин подписал распоряжение о внесении акций РНКБ в уставной капитал ВТБ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении акций РНКБ в уставный капитал ВТБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Российский национальный коммерческий банк был создан в декабре 1990 года и через несколько лет перешел в ведение Банка Москвы.

В начале марта 2014 года правительство Крыма выкупило РНКБ и открыло его офисы на территории полуострова, поскольку другие банки, опасаясь санкций, работать в Крыму отказывались.

Уже в феврале 2015 года 99,9 % акций перешли некоему ООО «Комплексные энергетические решения» (ООО «КЭР»), заявившему о планах финансировать через РНКБ государственно-частные проекты в сфере энергетики, теплоснабжения и дорожного строительства Крыма.

В январе 2016 года 100% акций выкупило «Росимущество», а в апреле 2017 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением увеличил уставной капитал на 15 млрд рублей (были выпущены дополнительные акции, которые выкупило государство).

На сегодняшний день уставной капитал РНКБ превышает 45 млрд рублей, активы банка оцениваются в 335 млрд, собственные средства – 60 млрд.

Согласно распоряжению Мишустина, 100% акций РНКБ вносятся в уставной капитал ВТБ при условии сохранения крымским банком статуса юридического лица.

Цена размещения дополнительных акций ВТБ, которые будут оплачены акциями РНКБ, установят исходя из средневзвешенной биржевой цены за 6 месяцев до даты принятия набсоветом решения о цене размещения акций банка, пишет «Интерфакс».

Напомним, ВТБ – второй по величине активов банк России и первый по размеру уставного капитала. 60,93% акций принадлежат правительству РФ, остальное – физическим и юридическим лицам.

Симферополь, Олег Яковенко

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