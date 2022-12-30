Правительство Крыма внезапно озаботилось состоянием старейшей российской киностудии

Правительство Крыма вспомнило о старейшей российской киностудии и срочно решило ее отреставрировать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов назначил очередную группу единственных подрядчиков строительных и реставрационных работ, которые получат бюджетные деньги в безусловном порядке, без конкурса. В число этих объектов попала и киностудия.

ООО «Кирамет» назначено единственным исполнителем по госконтракту, предметом которого является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в части разработки научно-проектной документации по объекту: «Ремонтно-

реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Здание Ялтинской киносъемочной базы Акционерного общества «Ханжонков и К°», конец XIX века» по адресу: Республика Крым, Ялта, ул. Севастопольская, 4 дробь набережная имени В.И. Ленина, д. 39, литер «Г» (первоочередные противоаварийные мероприятия)».

Цена контракта – чуть больше 1 млн рублей.

В этом контракте самым удивительным является то, что территория старейшей российской киностудии до сих пор осталась незастроенной – она находится буквально за забором ялтинской гостиницы «Ореанда» и уже давно окружена дорогущей коммерческой недвижимостью.

Во времена Украины земельным участком площадью 14 тысяч 284 кв м, расположенными на нем 15 старыми строениями (от 1 тысячи 1427 до 3 кв м), складом и тремя навесами завладело киевское ООО «Розбудова-Град». Оно, принадлежащее Александру Гавришу, существует и сейчас.

В 2014 году, в числе прочего украинского имущества, территория вместе с постройками были национализированы и переданы тогда же созданному ГУП РК «Ялта-фильм». Со стороны московского культурного сообщества были сделаны громкие декларации, но, как выяснилось, потенциальных инвесторов интересовала только «золотая» ялтинская земля. И Никита Михалков, и Михаил Пореченков, заявлявшие о планах возрождения киностудии, тихо исчезли.

Киевляне судились, но безуспешно. По ходу судебных разбирательств в дело оказалось втянуто ООО «Гостиничный комплекс «Ореанда» из-за наложения границ соседних земельных участков.

В 2018 году министр культуры Республики Крым Арина Новосельская анонсировала скорое завершение процедуры передачи Ялтинской киностудии в федеральную собственность. По ее словам, из бюджета РФ планировалось выделить 4 млрд рублей на восстановление объекта. Новосельскую арестовали по подозрению в получении взятки в ноябре 2021 года. Но еще раньше, 30 мая, 2019 года Совет министров Крыма распорядился ликвидировать ГУП РК Киностудия «Ялта-фильм». Сохранился только юридический адрес. А остатки недвижимости теперь срочно требуют хотя бы проекта реставрации.

Что касается подрядчика, получившего заказ, это симферопольское ООО «Кирамет», которое через крымских чиновников получает не очень большие, но регулярные заказы. Например, в текущем месяце, помимо киностудии, компания получила пакет бесконкурсных подрядов на реставрацию четырех памятников в Керчи.

Симферополь, Ольга Картошина

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