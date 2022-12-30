Власти Крыма «подарили» подрядчику, сорвавшему контракт, миллионы рублей

Власти Крыма «без шума и пыли» сдвинули срок окончания строительства индустриального парка в Феодосии на три года. Выросла и цена проекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на инвестиционном портале Республики Крым сказано, что «создание индустриального парка «Феодосия» осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года». Строительство индустриального парка начато в 2019 году, тип парка – greenfield. В настоящее время на территории парка ведутся строительные работы».

Действительно, в марте 2019 года крымские СМИ распространили новость: «Первый индустриальный парк начали строить в Феодосии». Сообщались подробности: работывыполняет симферопольское ООО «Группа инвестиционных предприятий «Монолит», с которым служба капитального строительства Республики Крым заключила государственный контракт.

«Закончить строительство индустриального парка в посёлке Насыпное, который входит в состав Феодосии, нужно до 15 декабря 2020 года. Площадь индустриального парка – 122,37 гектара (или 159 футбольных полей, или 1,13% площади Симферополя, или почти четверть южнобережного посёлка Гурзуф). Там будут устроены наружные электросети и линии связи, канализация, водоснабжение и газоснабжение, дороги, административно-бытовой корпус, очистные сооружения, водопроводная насосная станция, контрольно-пропускной пункт. Территорию парка благоустроят и оградят», – сообщалось в прессе.

О намерении развернуть деятельность на территории будущего технопарка заявили фабрика мороженого, завод изделий из полимерных материалов, производство жестяной и полимерной упаковки, пивзавод, логистическое предприятие.

Забегая вперед скажем, что производитель мороженого «Славица» обещанного места в Феодосии не дождался, давно ушел в Севастополь. .

Итак, подряд на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Индустриальный парк Феодосия» в декабре 2018-го получило ООО Группа инвестиционных предприятий «Монолит» (Симферополь, единственный учредитель – Александр Родионов). Стоимость контракта составила 1 млрд 388 млн. рублей. Деятельность фирмы-застройщика широко рекламируется, но по официальным данным, это микропредприятие, где работают 16 человек, а прибыль 2021 года составила всего 700 тыс. рублей, уплаченный налог на прибыль – 23 тыс. рублей, транспортный – 700 рублей.

Освоение территории на окраине Феодосии вроде бы началось, стоимость выполненных исполнителем обязательств заказчик оценил в 567 млн. руб, правда, заплачено было на миллион больше.

Дальше пошли штрафы и неустойки, выставленные подрядчику. Их было не менее пяти – от 100 тыс. рублей до 6 млн. Примерно с одинаковыми формулировками: «ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом».

Короче говоря, 7 декабря нынешнего года, когда прошли все сроки, контракт был тихо расторгнут по соглашению сторон. Причем «Монолит» получил «утешительный приз – 11 млн. рублей, якобы недоплаченных. А 26 декабря глава КрымаСергей Аксенов издал распоряжение № 1774-рг «Об определении единственного подрядчика», где без конкурса определил АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Индустриальный парк «Феодосия», Республика Крым» с ценой контракта 934 млн руб.

Таким образом, незаметно цена долгостроя за три года выросла до 1 млрл 502 млн руб, то есть на 114 млн руб. Для нового исполнителя установлен новый предельный срок, на который заключается контракт, это 31 декабря 2023 года.

Остается добавить, что Инвестиционно-строительное управление Республики Крым уже судилось с «Объединенной Энергостроительной Корпорацией» и в июле этого года заставило ее заплатить неустойку в размере 27 млн. руб. Речь шла о нарушении договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до г. Феодосии и г. Керчи (2 этап)».

Симферополь, Ольга Картошина

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