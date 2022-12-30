В Крыму восстановили пропускную способность рек, «забитых» в ходе поводков

В Белогорском районе Крыма восстановлена пропускная способность рек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках ликвидации последствий паводков в июне текущего года, завершена расчистка 3,68 км естественных русел рек Биюк-Карасу, Тана-Су, Сары-Су в границах города Белогорск и села Головановка.

Убрано 8500 кубометров гравийно-песчаных наносов; 294 аварийных, поваленных и других деревьев, препятствующих свободному течению воды; обрезано кустарников и другой поросли на площади 147 кв. м.

«В результате пропускная способность на проблемных участках русел рек Тана-Су, Сары-Су, Биюк-Карасу восстановлена, и позволяет снизить риски, связанные с повторным негативным воздействием вод, характер которых повлек неблагоприятные последствия для природной среды, населения, социальных и хозяйственных объектов, инфраструктуры», – заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Симферополь, Лиана Макоба

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