На свете есть ещё очень много санкций, которые необходимо обрушить на Россию. Главное, убедить Запад в их скорейшем введении. Но, в первую очередь, следует добиться ликвидации производства российских дронов и ракет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие задачи перед украинской дипломатией и перед собой поставил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, что косвенно подтверждает упешное выведение из строя инфраструктуры «Незалежной».

«Мой личный фокус номер один – любые санкции и любые шаги, усиливающие санкции и блокирующие обход санкций в отношении ракетно-дроновой индустрии РФ. Есть очень много разных важных санкций, и хочется, чтобы еще больше банков отключили от SWIFT, и хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции, и газ и атомную – очень много всего...», – загибал пальцы украинский министр.

«Но надо прежде всего – валить оборонный комплекс России, её военную машину. А в ней цель номер один – ракетно-дроновая индустрия. Надо перекрыть им кислород, чтобы они не могли производить ракеты, не могли наладить массовое производство ударных дронов и, таким образом, не могли больше терроризировать всю территорию Украины. Для нас огромное облегчение на фронте и в тылу будет, если мы снимем эту угрозу», – рассуждал Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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