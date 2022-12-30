Посол Украины в Турции отказал в праве на существование даже «хорошим русским»

Украина должна убедить Запад, что «в будущем» даже «демократическая» РФ во главе с либералами («хорошими русскими») – не имеет права существовать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Проведение массовой условной денацификации или депутинизации России является крайне необходимым, иначе мы не избавимся от этого агрессивного колосса, который будет постоянно угрожать своим соседям… Мы сейчас можем себе представить, что будет в будущем. Кто-то начинает говорить о хороших русских или о хорошей России. Такого не может быть вообще!», – сказал украинский дипломат.

«Это территория, которой для нас не должно существовать. Иначе мы не лишимся этой зависимости, и ментально через два-три поколения не исключено, что на Западе начнут пересматривать подходы к отношениям с русскими. А это грозит нам повторением того же», – рассуждал он.

«Сейчас для нас должна быть ориентация на европейские ценности, изменения в государстве и интеграция в ЕС, а позже – общая политика в отношении условного «дикого востока». Вот это должно быть определяющим», – приводит слова Боднара «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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