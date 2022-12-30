Кулеба призвал Запад закрыть Россию с «орками» на замок

«Мирный саммит» по Украине на площадке ООН должен предусматривать в своих пунктах создание из России большой резервации для русских, полностью изолированной от мира.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Для меня сейчас главное, утвердить в партнерах понимание того, что, какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится. Наша задача – не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию. Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», – призвал Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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