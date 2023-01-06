В ночь на Рождество в Крыму ожидается ураган

Ночь перед Рождеством в Крыму будет ветреной. Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня вечером и грядущей ночью ожидается дальнейшее усиление северо-западного ветра до 25-30 метров в секунду, в горах порывы до 35 метров в секунду.

По шкале Бофорта такая погода соответствует жесткому шторму и урагану. На суше возможны серьезные разрушения, в море – исключительно высокие волны, скрывающие из виду небольшие суда.

В такую погоду из дома лучше не выходить и тем более не приближаться к морю.

Симферополь, Лиана Макоба

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