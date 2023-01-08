В ночь на 10 января полностью перекроют автомобильную часть Крымского моста

В ночь на 10 января вновь полностью перекроют автодорожную часть Крымского моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве транспорта России, это необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Во вторник с 3:00 на автоподходах к Крымскому мосту начнут вводить ограничения, а полностью движение будет закрыто с 4:00 до 16:00 по местному (и московскому времени).

Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Симферополь, Лиана Макоба

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