В ночь на 10 января полностью перекроют автомобильную часть Крымского моста

В ночь на 10 января вновь полностью перекроют автодорожную часть Крымского моста.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве транспорта России, это необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Во вторник с 3:00 на автоподходах к Крымскому мосту начнут вводить ограничения, а полностью движение будет закрыто с 4:00 до 16:00 по местному (и московскому времени).
Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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